У Польщі жорстоко вбили українця

У Ґданську невідомий напав з ножем на 49-річного українця. Унаслідок завданих чотирьох ударів чоловік помер, передає Tvn24.pl.

Повідомляється, що напад було скоєно 1 листопада о 15:30 за місцевим часом у Ґданьску. Відомо, що злочинець підійшов ззаду, завдав чотирьох ударів у живіт громадянину України й втік. Свідки події кажуть, що напад стався несподівано.

Наразі правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних, всі вони - громадяни України.

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На пошуки злочинця направляли десятки оперативників. У місті оголошували план "Перехоплення", передає RMF 24.

Як повідомляв УНІАН, у кінці серпня в Польщі українку вдарили пляшкою по голові через мову. Після побиття Дарія звернулася до шпиталю. Поліція отримала інформацію про те, що сталося, від лікаря. Дівчина після нападу певний час перебувала в шпиталі, оскільки мала поранення.