Президент у морзі: американський репер показав обкладинку нового альбому з трупом Дональда Трампа (фото)

Американський репер Снуп Дог (Калвін Бродус) помістив на обкладинку свого нового альбому "Make America Crip Again" ("Зробимо Америку знову слабкою", перефразована цитата з інавгураційної промови Трампа "Зробимо Америку знову сильною" - прим.ред.) мертве тіло на каталці в морзі, а на нозі трупа висить табличка "Трамп". Сам Снуп Дог стоїть поруч і знімає небіжчика на свій смартфон, пише newsru.com.

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Як заявив музикант, в його новому альбомі немає ніякого політичного маніфесту, але в той же час він заявив: "Президент каже, що хоче зробити Америку знову великої. На хрін таке лайно. Вони збираються повернути нас назад - у часи сегрегації і апартеїду. В такому разі я волію робити Америку слабкою", повідомляє The Hollywood Gossip.

Зазначимо, що такою обкладинкою Снуп Дог віддав належне і платівці репера Айс Кьюба "Death Certificate" (1991), на якій в тій же позі лежав труп Дядька Сема.

Використання президента Трампа у творчості Снуп Дога трапляється вже не вперше. Репер, який був прихильником кандидата в президенти Хілларі Клінтон під час передвиборної кампанії 2016 року, у березні цього року в кліпі на пісню "Lavender" розстріляв з іграшкового пістолета в костюмі клоуна Трампа. У кліпі клоун Рональд Кламп з трибуни заявляє про намір депортувати всіх "доггів", після чого Снуп Дог стріляє в нього - з іграшкового пістолета вилітає прапорець з написом "Бах!".

Коментуючи тоді свій кліп, репер в інтерв'ю Billboard заявив, що ніхто не хоче звертати увагу на реальну проблему - "клоуна в ролі президента".

Після такого відео прес-секретар Дональда Трампа заявив, що "це абсолютна ганьба і Снуп повинен вибачитися перед президентом". А сам Дональд Трамп написав у своєму Twitter: "Можете собі уявити, скільки було б крику, якби Снуп Дог, кар'єра якої йде під укіс, направив би пістолет і вистрілив у президента Обаму? Пора в тюрму!"