Україна і Білорусь запропонували Росії створити інженерний батальйон

Міністри оборони України і Білорусі запропонували Росії створити спільний інженерний батальйон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні під час переговорів між міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ і міністром оборони Республіки Білорусь генерал-полковником Леонідом МАЛЬЦЕВИМ, що відбулась в рамках офіційного візиту української військової делегації до Мінська.

«Є спільна домовленість про те, що ми працюємо з Міністерством оборони Білорусі над створенням спільного інженерного підрозділу, який би міг у майбутньому забезпечити роботу в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр оборони України повідомив, що це питання сторони почали обговорювати минулого року, і нині робота над створенням інженерного підрозділу рівня батальйону продовжується на технічному рівні.

Крім того, Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що військові відомства України і Білорусі також запропонували Міністерству оборони Російської Федерації взяти участь у формуванні цього батальйону.

«Туди увійдуть підрозділи українські, білоруські, а якщо росіяни погодяться, то й Російської Федерації», - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ, додавши, що підрозділи батальйону дислокуватимуться поблизу спільних кордонів держав, що дасть можливість оперативно виконувати завдання, поставлені спільним командуванням.

Водночас Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що поки не йдеться про конкретні строки створення цього інженерного батальйону.