Мінфін РФ просить не вважати відмову Україні остаточною

Росія на даний момент не ухвалила рішення про надання Україні кредиту у розмірі 5 мільярдів доларів, сказав РІА “Новости” заступник голови Мінфіну РФ Дмитро Панкін.

"Україна звернулася з проханням про кредит в лютому 2009 року. Питання розглядалося і на даний момент кредит не виданий, рішення про кредит не ухвалене", - сказав Панкін, додавши, що контакти з питань взаємодії країн у фінансовій сфері між Мінфінами РФ і України тривають.

Голова Мінфіну Олексій Кудрін раніше в середу не став говорити, чи ухвалені рішення щодо кредитів Україні й іншим країнам, пославшись на наразі попередні результати роботи щодо них.

Агентство Reuters повідомило в середу, що Росія відмовила Українів наданні кредиту.

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко попросила кредит ще в лютому 2009 року, нагадує Лента.ру. Тоді ж у ЗМІ з`явилися повідомлення, що Росія погодиться дати гроші за умови, що три мільярди доларів Україна витратить на купівлю російського газу. Проте уряд України спростував ці твердження.

Наприкінці квітня прем`єр-міністр РФ Володимир Путін також заявляв, що жодних рішень щодо надання Україні кредиту поки не ухвалювалися, пояснивши, що гроші потрібні Києву на закупівлю російського газу для підземних сховищ, щоб забезпечувати безперебійний транзит газу до Європи через українську територію.