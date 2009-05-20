У лісах Закарпаття оголосили найвищий ступінь пожежної загрози

На 21 травня в лісах Закарпаття оголосили найвищий, 5-й, клас пожежної безпеки. Про це сьогодні УНІАН повідомили в Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, у четвер, 21 травня, на переважній більшості території лісових масивів Закарпатської області очікується третій клас пожежної безпеки - це середня імовірність виникнення лісових пожеж. Виняток становить південно-західна частина області, де передбачається п’ятий, найвищий, клас пожежної безпеки та надзвичайно висока імовірність загорянь в лісах.

Причиною такого високого рівня небезпеки є суха погода, висока температура повітря, уточнюють в Центрі пропаганди.

Також рятувальники повідомляють, що ситуація в наступні дні лише ускладнюватиметься: 22-23 травня, з огляду на погодні умови, оголошується четвертий та п’ятий класи пожежної безпеки - висока та надзвичайна висока можливість виникнення загорянь в лісах.

З огляду на таку ситуацію, ГУ МНС України в Закарпатській області звернулося до мешканців та гостей Закарпатської області з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки в лісових масивах, бути обережними у поводженні з вогнем, не залишати без нагляду вогнищ та багать, а у випадку виникнення пожеж телефонувати за номером «101».