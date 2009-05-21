Американські фахівці прибули до Львівського інституту сухопутних військ

У Львові американські фахівці ознайомлять українських військовослужбовців із сучасними методиками та технологіями проведення бойової підготовки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, 20 травня до Львівського інституту Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка” з дводенним візитом прибула американська військова делегація.

До складу делегації, зокрема, увійшли представники американської компанії “Сubic”, яка має значний досвід з моделювання та забезпечення бойових дій, проведенням командно-штабних навчань, а також розробки навчальних програм.

Під час перебування американських військових фахівців у вищому навчальному закладі Міноборони сторони обговорять перспективи спільної розробки сучасних навчальних програм і запровадження системи імітаційного моделювання у навчальний процес.