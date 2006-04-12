Залізниця різко піднімає ціни на квитки

Міністерство транспорту та зв`язку України спільно з Міністерством економіки вивчає можливість підвищення цін на пасажирські перевезення залізничним транспортом на 40% у 2006 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр транспорту та зв`язку Віктор БОНДАР сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Очікується, що цього року тарифи будуть підняті на 40-50%, і це позначиться на збільшенні фактичної вартості квитків на 5-20 грн.», - сказав міністр.

В.БОНДАР повідомив, що минулого року збитки по пасажирських перевезеннях залізничним транспортом становили 2,4 млрд. грн. Він зазначив, що в даний час вартість пасажирських перевезень в Україні в 3,5-4 рази менше, ніж у Росії та Білорусі. Міністр також повідомив, що до 2008 року міністерство планує підвищити вартість пасажирських перевезень залізничним транспортом до рівня 70-80% до їх собівартості.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Генеральний директор «Укрзалізниці» Василь ГЛАДКІХ сказав: «Я однозначно заявляю, що підвищення тарифів на пасажирські перевезення не буде. Українська залізниця - державна, й справно виконує соціальну функцію. Немає ще в людей тієї гідної заробітної плати, щоб купувати дорогі квитки», - зазначив В.ГЛАДКІХ.

На сьогодні залізничний транспорт є найдоступнішим видом транспорту в Україні. Вартість проїзду по залізниці в приміському сполученні становить одну копійку за кілометр. Щорічно збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень становлять 2,4 млрд. грн., проте держава компенсує їх за рахунок залізничних вантажних перевезень і з інших джерел.

У той же час, переконаний В.ГЛАДКІХ, тарифи на перевезення вантажів потрібно підвищувати, приблизно, на 1-2% на місяць, з урахуванням відсотка інфляції. Оскільки сьогодні українські тарифи на перевезення вантажів удвічі нижчі, ніж у Росії, і в 5 разів нижчі, ніж у Європі.