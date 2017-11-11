У Житомирі відбувся концерт кобзаря Компаніченка

Вчора увечері в Українському домі у Житомирі відбувся концерт кобзаря, лірника і лідера гурту «Хорея Козацька», заслуженого артиста України Тараса Компаніченка. Як передає кореспондент УНІАН, кобзар виконував пісні протягом шести годин.

Захід відбувся за ініціативи житомирських пластунів і за сприяння депутата облради Сидора Кізіна.

Як повідомив на заході один з організаторів концерту Леонід Мацієвський, «мало хто з сучасної молоді любить слухати українських кобзарів, адже це здається їм занадто старовинною музикою, музикою минулих століть".

«Проте я в цих піснях відчуваю натхнення не лише для себе, але й для всієї української нації. У його творчості прослідковується те, що болить багатьом українцям. Тарас Компаніченко співає пісні, які співали герої минулих століть, пісні християнського спрямування. Тому ми подумали, що було б добре, якби житомиряни познайомились з його творчістю, а в майбутньому – й з усім гуртом "Хорея Козацька"»,- додав він.

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Вечір музики у виконанні стародавніх інструментів доповнювався коментарями автора Компаніченка -мистецтвознавця за професією. Так, перед виконанням кожної пісні, бандурист коротко розказував про авторство, історичні перипетії того часу та особливості самого тексту. Він також демонстрував аудиторії копії найдавніших текстів з нотами.

Творча зустріч з лідером «Хореї Козацької» тривала близько шести годин.

Довідка УНІАН. Тара́с Ві́кторович Компаніче́нко (1969, Київ) — активіст українського культурного опору у пост-радянські часи. Кобзар, бандурист і лірник, лідер гурту "Хорея Козацька"».

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