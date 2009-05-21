Нафтогаз вже вичерпав ліміт авансових платежів Газпрому?

"Газпром" вже перерахував "Нафтогазу України" передоплату за транзит газу за весь 2009 рік, ліміт авансування Росією цієї української компанії вичерпаний, повідомляє РІА новості з посиланням на джерело в російській делегації, яка перебуває в Астані.

"Ліміт авансових платежів "Газпрому" явно повністю вибраний. "Нафтогаз" вже одержав передплату за транзит газу за весь 2009 рік", - сказало джерело журналістам. Воно також не виключило, що фінансовий стан "Нафтогаза" може привести до нової газової кризи взимку 2009-2010 років.

За словами джерела, повідомлення українських ЗМІ, що з`явилися в середу, про незалежну експертизу оцінки фінансового стану "Нафтогаза" вказують на достатньо неблагополучну ситуацію. "Якщо справи, дійсно, настільки погані у фінансовому плані, як це описує Центр енергетичних досліджень, можна дійти висновку, що ми можемо бути на межі нової кризи", - сказав він. Джерело пояснює, що з опублікованих даних виходить, що "Нафтогаз" не має коштів на купівлю газу, необхідного для літнього закачування в підземні сховища. У "Нафтогаза" також немає можливостей залучити кошти з ринку, додав він. "Якщо українська сторона у результаті не зможе вирішити проблему літнього закачування газу в підземні сховища, то це означає, що взимку "Нафтогаз" не зможе виконати зобов`язання щодо транзиту російського газу європейським споживачам", - каже джерело.