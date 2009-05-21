Ющенко доручив організувати свято на 18-річчя Незалежності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів організувати відзначення 18-ї річниці Незалежності України.

Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

В.ЮЩЕНКО доручив Кабміну:

утворити у двотижневий строк Організаційний комітет з підготовки та відзначення 18-ї річниці Незалежності України і затвердити його персональний склад;

розробити та затвердити у місячний строк план заходів з підготовки та відзначення 18-ї річниці Незалежності України, передбачивши, зокрема, організацію та проведення:

23 серпня 2009 року, у День Державного прапора України, заходів, присвячених історії становлення та утвердження державних символів України, вивченню їх статусу та функцій, а також заходів, спрямованих на формування правової культури населення у відношенні до державної символіки;

24 серпня в столиці України - місті Києві параду військ на честь 18-ї річниці Незалежності України, передбачивши демонстраційні польоти військової та цивільної авіації;

урочистостей з нагоди 18-ї річниці Незалежності України в містах Києві та Севастополі, обласних та районних центрах, інших населених пунктах за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діячів науки та культури, представників міжнародних, громадських, релігійних організацій, політичних партій;

покладення квітів до пам`ятних знаків та пам`ятників видатним діячам українського державотворення, борцям за свободу і незалежність України;

всеукраїнських та регіональних виставок досягнень у сферах економіки, науки, освіти, культури тощо;

тематичних наукових конференцій, круглих столів, просвітницьких заходів, присвячених історії українського державотворення та питанням розвитку і зміцнення держави;

культурно-мистецьких заходів, спортивних змагань у рамках урочистостей.