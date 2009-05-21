ВР внесла зміни до закону про оздоровлення та відпочинок дітей

Верховна Рада України ухвалила Закон „Про внесення змін до Закону України ”Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 249 із 422 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено узгодження нормативно-правових актів, що регламентують процес оздоровлення.

Визначаються та розмежовуються повноваження і відповідальність органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо організації оздоровлення і відпочинку дітей.

У законі йдеться про забезпечення організаційних засад оздоровчо-відпочинкового процесу в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку і забезпечення гарантій та реалізації прав дитини у сфері організації дитячого оздоровлення та відпочинку, впровадження порядку надання оздоровчих послуг.

Водночас парламент не підтримав у першому читанні проект Закону “Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (щодо тривалості оздоровчої зміни), яким передбачалося скоротити тривалість оздоровчої зміни у дитячому закладі оздоровлення санаторно-курортного типу та інших закладах оздоровлення в різні періоди року.

За проголосувало тільки 173 із 421 народного депутата.