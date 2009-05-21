Генпрокуратура подала до суду справу екс-директора "Київвисотбуду"

Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури завершило розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього директора ТОВ «Київвисотбуд» у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України (привласнення майна в особливо великих розмірах та службове підроблення).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.

Досудовим слідством встановлено, що він упродовж 2003-2006 років, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами інвесторів будівництва у місті Києві на загальну суму 33,2 млн. грн.

Так, протягом вказаного періоду директор ТОВ «Київвисотбуд», який на даний час перебуває під вартою, уклав інвестиційні договори з інвесторами на будівництво 45 квартир. Інвестори повністю виконали свої зобов`язання за укладеними договорами, перерахувавши на будівництво квартир власні грошові кошти.

У той же час обвинувачений у кримінальній справі укладав аналогічні інвестиційні договори на зазначені 45 квартир з іншими інвесторами, від яких теж отримав грошові кошти.

Таким чином, директор ТОВ «Київвисотбуд» декілька разів перепродував одні і ті ж квартири різним інвесторам. Грошові кошти у сумі 33,2 млн. грн., що передані ними на будівництво, директор використав на власний розсуд з метою збагачення.

20 травня 2009 року вказану кримінальну справу направлено до суду для розгляду по суті, поінформували в Генпрокуратурі.