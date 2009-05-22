Світові ціни на нафту знизилися
00:59, 22 травня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 21 травня на провідних нафтових біржах знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в липні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 59,93 (-0,66) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 61,05 (-0,99) дол./бар.
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