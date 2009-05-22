У Росії зафіксоване перше захворювання на грип A/H1N1

Російські медики офіційно підтвердили, що в Росії зареєстрований перший випадок захворювання на грип A/H1N1.

Як повідомляє російський інформаційний канал «Вести», про це повідомив головний державний санітарний лікар Росії Геннадій ОНІЩЕНКО.

За його словами, аналізи підтвердили наявність грипу A/H1N1 у громадянина РФ, який повернувся до Москви з Нью-Йорка. Хворий госпіталізований в 1-у інфекційну клінічну лікарню, де пацієнт одержує адекватне лікування.

Г.ОНІЩЕНКО повідомив, що хворий росіянин працював у Нью-Йоркському університеті. У Москві живе його дядько, а в підмосковному Жуковському - сім`я. "Усі його родичі здорові. Всі, хто контактував із хворим, узяті під спостереження", - сказав він.

Він повідомив, що за минулу добу в російських аеропортах санітарний контроль пройшли більше шести тисяч пасажирів, які повернулися з неблагополучних щодо грипу A/H1N1 країн. З моменту введення санітарного контролю перевірено понад 133 тис. пасажирів в аеропортах РФ. У Росії запроваджено режим моніторингу рейсів з Північної і Південної Америки, а також з Іспанії.

Пасажири, що прилітають до Росії з неблагополучних щодо небезпечного грипу країн, проходять через рамки безконтактної термометрії, які показують температуру тіла людини. Якщо вона підвищена – її госпіталізують, аби виключити грип A/H1N1.