Кредит від Росії не вигідний ні російському, ні українському керівництву

Надання Росією кредиту Україні сьогодні не вигідне ані російському, ані українському керівництву. Про це заявив старший науковий співробітник кафедри українських досліджень Університету Торонто Тарас КУЗЬО під час телеконференції з іноземними інвесторами, організованої інвестиційною компанією Galt & Taggart Securities.

За його словами, надання Росією такого кредиту нестиме для України, насамперед, не економічні, а політичні зобов`язання. Водночас, за словами Т.КУЗЬО, російське керівництво сьогодні не бачить в Україні дійсно, на його думку, проросійськи налаштованих політиків, яким би воно могло реально довіряти і під зобов`язання яких міг би бути виданий подібний кредит.

Разом з тим, на думку експерта, політична складова даного кредиту унеможливлює реальне його отримання і для прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. «Не треба забувати, що дуже скоро в Україні відбудуться президентські вибори, і Ю.ТИМОШЕНКО навряд чи зважиться зараз брати на себе політичні зобов`язання щодо цього кредиту, що може негативно вплинути на настрої її виборців, перш за все, в Західній Україні, де й так її вже звинувачують в проросійських настроях», - відзначив Т.КУЗЬО.