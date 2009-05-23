Хабар за придбання 4-поверхового будинку сягнув півмільйона

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Івано-Франківській області затримали одного з керівників Фонду комунальної власності територіальної громади, депутата Калуської міської ради під час одержання майже півмільйонного хабара.

Про це УНІАН повідомив начальник УБОЗ Івано-Франківської області Володимир БУЛЬБА.

За його словами, ці кошти посадовець вимагав від місцевого мешканця за сприяння у придбанні 4-поверхового будинку, який знаходиться у комунальній власності.

Наразі чиновник затриманий на троє діб.

Прокурор Івано-Франківської області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.