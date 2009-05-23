Уряд створив Раду голів сільських та селищних рад

Уряд України створив Раду голів сільських та селищних рад.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні в Києві на нараді голів сільських та селищних рад, яка має статус засідання уряду.

Рада працюватиме при Кабінеті міністрів у статусі постійно діючого дорадчо-консультативного органу. До її складу будуть включені представники всіх областей країни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 травня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала створити при уряді Раду голів сільських та селищних рад.