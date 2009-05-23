Уряд створив Раду голів сільських та селищних рад
16:21, 23 травня 2009Суспільство
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До складу ввійдуть представники областей
Уряд України створив Раду голів сільських та селищних рад.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні в Києві на нараді голів сільських та селищних рад, яка має статус засідання уряду.
Рада працюватиме при Кабінеті міністрів у статусі постійно діючого дорадчо-консультативного органу. До її складу будуть включені представники всіх областей країни.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 травня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала створити при уряді Раду голів сільських та селищних рад.
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