Тимошенко пропонує сільським головам раз на тиждень контролювати Кабмін

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює створення при Кабінеті міністрів Ради голів сільських та селищних рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на нараді з головами сільських та селищних рад у Києві.

„Я хочу запропонувати вам такий порядок, якого ще не існувало для сільських та селищних голів. Я пропоную сьогодні саме на нашій нараді створити спеціальну Раду сільських та селищних голів при уряді України для того, щоб цей орган постійно функціонував, щоб люди, які його представляють, знали ваші проблеми, з якими ви кожен день стикаєтеся”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, представник Ради голів сільських та селищних рад братиме участь у кожному засіданні уряду. „Кожну середу – без виключення. Щоб вони чули і знали, які рішення приймаються”, - пояснила вона.

Прем’єр-міністр запропонувала кандидатуру одного із сільських голів Волинської області Богдана ГУСАКА на посаду голови цієї Ради.

„Така Рада при уряді потрібна для трьох речей. Перше: для підняття проблеми на рівні уряду. Друге: для відпрацювання нормативних актів, які вам потрібні – або зміни, або корегування, або доповнення. І третє: проконтролювати, щоб вони були прийняті саме в такому вигляді, в якому потрібно вам, а не чиновникам”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.