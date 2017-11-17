У російському посольстві в Києві прокоментували ДТП за участю їх співробітника
У посольстві Росії розраховують, що "розслідування буде максимально об'єктивним і неупередженим".
Посольство Росії в Україні підтверджує факт участі автомобіля дипмісії в ДТП 12 листопада 2017 року в Києві. Про це РБК повідомили в російському посольстві.
"Разом із тим зазначаємо, що більшість деталей, які публікують ЗМІ у зв'язку з даним інцидентом, не відповідає дійсності", - зазначили в посольстві.
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Наразі українські правоохоронні органи з'ясовують всі обставини інциденту.
"Розраховуємо, що розслідування буде максимально об'єктивним і неупередженим. До його завершення вважаємо некоректним виступати з коментарями", - зазначили в посольстві.
Раніше повідомлялося, що 12 листопада у Печерському районі Києва співробітник посольства Російської Федерації в Україні збив на пішохідному переході жінку та дитину. У дитини медики констатували забій м'яких тканин.