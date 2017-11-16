У ДТП в Києві за участю співробітника російського посольства постраждали мати й донька

12 листопада в Печерському районі Києва співробітник посольства Російської Федерації в Україні збив на пішоході жінку і дитину. У дитини медики констатували забій м’яких тканин.

Як повідомив УНІАН речник Національної поліції України Ярослав Тракало, «близько 17-ї години 12 листопада на Печерську автомобіль на дипломатичних номерах на пішоході збив... зачепив жінку 1959 року народження. Жінку відправили до лікарні із закритим переломом і надали медичну допомогу без подальшої госпіталізації».

За словами потерпілої, водій автомобіля на місці запропонував їй допомогу. Також він не відмовлявся від проходження тесту на вміст алкоголю в крові. “Драгер показав, що вмісту алкоголю в крові немає”, - сказав Тракало.

За його словами, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Речник Нацполіції зауважив, що матеріали провадження будуть передані через МЗС України до посольства РФ для отримання відповіді, чи користується водій автомобіля дипломатичним імунітетом і чи можна його притягати до кримінальної відповідальності.

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Водночас в ефірі телеканалу «112 Україна» Тракало повідомив, що російський дипломат збив не лише жінку, а й дитину, з якою вона переходила дорогу. «У її дитини медики на місці констатували забій м’яких тканин», - сказав Тракадо і додав, що дитина також не була госпіталізована.

Своєю чергою, у коментарі УНІАН речник МЗС Мар'яна Беца сказала, що зовнішньополітичному відомству відомо про цей інцидент й наразі очікується надходження офіційних матеріалів від МВС. Вона сказала, що також з'ясовуються усі обставини інциденту.

У свою чергу, журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook написав: «12 листопада о 17.20 у Києві на перехресті вулиць Старонаводницької і Кутузова аташе посольства РФ в Україні Мухамадеев Чингіз Уралович на автомобілі «Фольксваген Пассат» D 001 161 скоїв наїзд на громадянку України Андріанову Н.А., 1959 року народження, яку із забоєм грудної клітини та переломом зап'ястя доставили в 17-ту лікарню. Російський дипломат скоїв наїзд на пішохідному переході і намагався уникнути розголосу і законної відповідальності, пропонуючи постраждалій гроші за умови відмови від претензій з її боку. За словами очевидців, в машині російського дипломата перебувала дівчина, громадянка України. Національна поліція зареєструвала кримінальне провадження та поінформувала МЗС України».