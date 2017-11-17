Ліквідація "маски шоу": Петренко детально розповів про нові права громадян під час обшуків

Відеофіксація слідчих дій, обов’язкова присутність адвоката та заборона вилучення оргтехніки – такі головні нововведення, який пропонує урядовий законопроект №7275 щодо протидії тиску на бізнес.

Як передає ТСН, в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" міністр юстиції України Павло Петренко розповів, що зміниться для українців після того, як законопроект остаточно набере чинності.

"Якщо до вас прийшли правоохоронці з будь-якою слідчою дією, ви маєте право вимагати виклику адвоката і якщо цей адвокат не допущений, усе, що вони у вас витиснули, буде незаконним", - зазначає голова Мінюсту.

За його словами, обшук проводиться лише під відеофіксацію. Це означає, що громадянам не зможуть підкинути якісь незаконні речі, не зможуть зробити провокацію. "Не зможуть вам грубіянити та тиснути на вас, щоб вибити якісь покази. Відеофіксацію обов’язково буде робити слідчий. Так само ви маєте право робити відеофіксацію дій слідчого і вона потім буде у суді доказом неправомірних дій слідчого", - зазначив Петренко.

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При цьому вилучення оригіналів документів та оргтехніки під час обшуку без рішення суду заборонено. Правоохоронцям мають право лише зробити копію.

Порушувати одні і ті самі кримінальні справи більше одного разу забороняється. Законом вводиться обов’язкова відеофіксація прийняття судових рішень. "Ми таким чином захищаємо і суди, бо на них не будуть тиснути прокурори, щоб вони підписали низку ухвал. Бо суддя за це понесе відповідальність", - підкреслив Петренко.

Він додав, що правоохоронців зобов’яжуть протягом 24 годин видавати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо громадянин подав заяву про вчинення злочину – йому зобов’язані видати витяг з ЄРДР про те, що справа почала розслідуватися.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 16 листопада, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і в цілому законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (реєстраційний номер 7275), внесений Кабінетом міністрів.

Перед голосуванням за законопроект міністр юстиції України Павло Петренко підкреслив, що вже пройшло майже 100 тисяч обшуків в цьому році, тому “необхідно терміново ухвалювати закон, бо він потрібен бізнесу і нашим громадянам ще вчора”.