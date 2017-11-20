У Харкові створюють Єдиний міський ситуаційний центр для реагування на надзвичайні ситуації - Кернес

20 листопада Харківський міський голова Геннадій Кернес оголосив про початок створення Єдиного ситуаційного центру для реагування на масові катастрофи в місті. Про це йшла мова на робочій зустрічі «Харків - безпека і правопорядок» за участю керівників силових та оперативних служб регіону, профільних вишів, а також мера Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфа Джуліані з експертами з компанії «Guliani Security & Safety».

«Головне завдання майбутнього центру - прогнозування, моніторинг, попередження та ліквідація можливих загроз. Це постійний орган спільної роботи місцевого самоврядування з Національною поліцією, рятувальними та медичними службами, який матиме алгоритми реагування та вирішення проблем безпеки на всіх рівнях», - сказав Кернес, виступаючи на зустрічі.

За його словами, це ініціатива міської влади, підкріплена американською практикою. «Ми готові виділити приміщення і стартові кошти на початок роботи центру. Також є зацікавленість інвесторів у проекті», - зазначив міський голова.

Рудольф Джуліані повідомив, що ефективність центру може бути набагато ефективнішою, якщо в ньому працюватиме єдина багатоканальна лінія на кшталт американської «911».

«Люди набирають номер 911, і їх з'єднують з оператором по всіх службах - поліцією, пожежними, медиками. При цьому оператор знає про місцезнаходження абонента, щоб допомогти в будь-якому випадку», - розповів Джуліані.