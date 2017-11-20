У Харкові створюють Єдиний міський ситуаційний центр для реагування на надзвичайні ситуації - Кернес
Центр об'єднає всі оперативні служби для реагування на події та масові лиха.
20 листопада Харківський міський голова Геннадій Кернес оголосив про початок створення Єдиного ситуаційного центру для реагування на масові катастрофи в місті. Про це йшла мова на робочій зустрічі «Харків - безпека і правопорядок» за участю керівників силових та оперативних служб регіону, профільних вишів, а також мера Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфа Джуліані з експертами з компанії «Guliani Security & Safety».
«Головне завдання майбутнього центру - прогнозування, моніторинг, попередження та ліквідація можливих загроз. Це постійний орган спільної роботи місцевого самоврядування з Національною поліцією, рятувальними та медичними службами, який матиме алгоритми реагування та вирішення проблем безпеки на всіх рівнях», - сказав Кернес, виступаючи на зустрічі.
За його словами, це ініціатива міської влади, підкріплена американською практикою. «Ми готові виділити приміщення і стартові кошти на початок роботи центру. Також є зацікавленість інвесторів у проекті», - зазначив міський голова.
Рудольф Джуліані повідомив, що ефективність центру може бути набагато ефективнішою, якщо в ньому працюватиме єдина багатоканальна лінія на кшталт американської «911».
«Люди набирають номер 911, і їх з'єднують з оператором по всіх службах - поліцією, пожежними, медиками. При цьому оператор знає про місцезнаходження абонента, щоб допомогти в будь-якому випадку», - розповів Джуліані.