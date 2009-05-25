Газпром: Нафтогаз перебуває у вкрай тяжкому фінансовому стані

У ВАТ "Газпром" заявляють, що "Нафтогаз України" має труднощі з оплатою за газ, поставлений Україні в травні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ після сьогоднішньої робочої зустрічі голови правління "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА і голови правління "Нафтогазу України" Олега ДУБИНИ.

С.КУПРІЯНОВ повідомив, що було продовжено обговорення питань, які порушувалися на переговорах глав урядів двох країн в Астані. Головним з них на даний момент є своєчасна і повна оплата за російський газ, включаючи об`єми, необхідні українській стороні для закачування в підземні сховища, зазначив він.

"Інформація, представлена "Газпрому" в ході зустрічі, показала вкрай тяжкий фінансовий стан української компанії і знов підтвердила обгрунтованість питань, що виникають щодо спроможності України оплачувати поставки російського газу. "Нафтогаз України" має величезні труднощі з платежами за травень", - заявив С.КУПРІЯНОВ.

"У даній ситуації ми сподіваємося, що керівні органи ЄС займуть відповідальну позицію і не усунуться від подолання можливих труднощів, як це було в ході транзитної кризи, що виникла на Україні на початку січня 2009 року", - додав він.

С.КУПРІЯНОВ нагадав, що при розрахунках з "Газпромом" за квітневі поставки "Нафтогазу" вистачило власних коштів на оплату тільки третини необхідної суми, решта суми була сплачена за рахунок додаткової передоплати групи "Газпром" за транзит газу через територію України.

За його словами, з урахуванням зробленої в січні передоплати у розмірі 1,7 млрд. дол., послуги з транзиту газу через Україну в 2009 році сплачені "Газпромом" повністю.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня на брифінгу в Москві прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що наполягатиме на тому, щоб оплата за 19,5 млрд. куб. м газу, який необхідно закачати в підземні газові сховища України в 2009 році, була здійснена авансовими коштами, одержаними за транзит газу.