У рамках прес-туру "Opening Ukraine" іноземні журналісти прибули на Житомирщину, де відвідали музеї - ОДА

У рамках прес-туру «Opening Ukraine» іноземні журналісти завітали на Житомирщину, де відвідали музеї та поспілкувалися з представниками туризму. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, захід відбувся сьогодні, 20 листопада.

Група іноземних журналістів з Казахстану, Сербії, Туреччини, Білорусі та інших країн в рамках іміджевого прес-туру «Оpening Ukraine» відвідали на Житомирщині замок-музей «Радомисль» та Музей космонавтики ім. С. П. Корольова.

У рамках проекту вони також поспілкувалися з представниками туристичної сфери Житомирщини.

«Тривалий час ми не розказували достатньо про те, наскільки Житомирщина прекрасна. Можливо, не вміли про це розказати. І сьогодні ми вчимося це робити. На території області відбувається дуже багато фестивалів. Кожна громада намагається бути цікаво. І у процесі децентралізації це один із головних моментів, адже таким чином люди вчаться заробляти гроші», – зазначила в.о. начальника управління культури ОДА Тетяна Парфентієва.

Житомиряни також розповіли гостям про розвиток «зеленого» сільського туризму, про проведення традиційних свят, познайомили їх з найцікавішими пам’ятками Житомирщини.

Цей проект реалізовується спільно Міністерством економічного розвитку та торгівлі та ГО «Київський прес-клуб». За п’ять днів представники іноземних медіа відвідають п’ять областей України, аби згодом розповісти справді вражаючі та достовірні історії про туристичний потенціал України іноземним мандрівникам.

У цьому році прес-тури пройдуть у таких регіонах України: Лівобережжя: Чернігівська область – Сумська область – Харківська область – Полтавська область – Київська область; Правобережжя: Житомирська область – Рівненська область – Хмельницька область – Вінницька область – Черкаська область.