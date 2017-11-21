Порошенко відкрив у Дніпрі унікальну для України дитячу лікарню (фото)

У Дніпрі після капітальної реконструкції відкрили педіатричний корпус Центру матері та дитини ім. професора Руднєва. Відкриття сучасної лікарні відбулося за участі Президента України Петра Порошенка, повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

«Центр матері та дитини – це спільний проект держави та регіону. Це результат моєї програми – децентралізації, коли громада сама визначає свої пріоритети і направляє туди гроші, – сказав Петро Порошенко. – На повну реконструкцію лікарні було виділено близько 80 млн гривень. Ще декілька років тому про це не було можливості й мріяти. Шкода, що поки таких проектів в Україні – одиниці. Тут все за євростандартами – від інтер’єру до інноваційного обладнання. Підхід до надання медпослуг малюкам повністю змінений».

Петро Порошенко назвав подію гарним початком реформи в медицині та подарував Центру сертифікат на нове обладнання.

«Щороку ми відкриваємо по одній обласній лікарні. Реконструюємо медзаклади, які не бачили ремонту десятиліттями. Нове життя вже отримала обласна дитяча поліклініка, нині – Центр матері та дитини ім. Руднєва, наступного року відкриємо нове хірургічне відділення, – наголосив голова ДніпроОДА Валентин Резніченко. – Такі клініки – це вклад у майбутнє, адже тут рятують найменших мешканців нашої області».

«П’ять поверхів, 45 місць – для постійного перебування малюків із мамами. Ще 15 ліжок – денний стаціонар. Кімнати – яскраві та різнокольорові. На стінах – дитячі малюнки, – розповів Валентин Резніченко. – У кожній палаті – власний санвузол, поручні, кнопка для виклику медсестри, сучасна вентиляція, нові меблі. А для комфорту пацієнтів із вадами зору всі вказівники у лікарні дублюються шрифтом Брайля».

Гордістю оновленого Центру є сучасне обладнання, яке дозволить виявляти патології у малюків ще до народження. До послуг вагітних – ультразвукові дослідження, медико-генетичні консультації. На випадок ускладнень – кілька операційних, які за необхідності готові прийняти малюків одразу після народження. Крім діагностики і Центру раннього втручання, в лікарні є реабілітаційне та педіатричне відділення.

«Якщо малюкам потрібна реабілітація, таку допомогу вони отримуватимуть у нашому Центрі. Це медикаментозне лікування, фізіопроцедури, масажі, бобат-терапія – цілий комплекс послуг, який мінімізує наслідки хвороб, пришвидшує одужання. Такий підхід застосовується у провідних німецьких клініках, – зазначив головний лікар закладу Ігор Македонський. – Ми будемо першими в Україні, хто реабілітує пацієнтів з першого дня їхнього життя».

Після реабілітації малечу виписуватимуть, проте їх продовжуватимуть спостерігати фахівці Центру. Для цього відкрили спеціальне відділення – катамнестичне. Дітей «вестимуть» від народження й до підліткового віку.Поліклініка Центру прийматиме щороку 600 маленьких пацієнтів.