У Києві зіткнулися два трамваї: п'ятеро поранених

У Києві зіткнулися два трамваї: п`ятеро пасажирів травмовано. Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

За інформацією ДАІ, вчора о 9.10 водій трамвая “ТАТРА Т-3”, рухаючись по трамвайній колії зі сторони станції метро “Чернігівська” у напрямку бул. Верховної Ради, не обрав безпечну дистанцію та скоїв зіткнення з іншим трамваєм, що стояв попереду на зупинці громадського транспорту.

Унаслідок ДТП п`ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження.