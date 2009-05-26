Першого заступника міністра охорони здоров'я оголосили в розшук

Оголошено в розшук колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я Миколу ПРОДАНЧУКА, повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури.

Генпрокуратура проводить розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я – Головного державного санітарного лікаря М.ПРОДАНЧУКА у перевищенні службових повноважень, зокрема, у наданні дозволу на ввезення без реєстрації вакцини для профілактики кору та краснухи індійського виробництва. Унаслідок проведення вакцинації помер старшокласник з Краматорська Антон Тищенко (у травні 2008 року).

У зв’язку з тим, що на даний час місце знаходження обвинуваченого невідоме, 20 травня його було оголошено в розшук та постановою Печерського районного суду Києва від 21 травня надано дозвіл на затримання та доставку до суду для вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу.

Розшук доручено ГУ МВС України в м. Києві.