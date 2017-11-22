"Лечу додому": український співак і секс-символ скасував концерти у Росії

Український секс-символ і співак Макс Барських скасував кілька концертів у Росії за станом здоров'я. Про це артист написав на своїй сторінці в Instagram.

"Прощу вибачення за скасування кількох концертів! Здоров'я, як лотерея, ніколи не знаєш... Лечу додому відновлюватися. Скоро побачимося", - йдеться у його повідомленні.

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Барських виконав кілька пісень в Іркутську і змушений був скасувати свій виступ 21 листопада. Артист підхопив грип і у зв'язку з цим стан зв'язок не дозволив йому провести концерт до кінця, передає Irkutskmedia.

Також український співак скасував концерти у Красноярську і Новосибірську.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 12 листопада в Москві пройшла церемонія вручення однієї з найголовніших музичних нагород у РФ – "Золотий грамофон". Але отримували нагороди не тільки російські зірки, а й українські,серед яких був і Макс Барських.