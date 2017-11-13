Українські артисти отримали музичні нагороди у Росії, одна співачка - з рук пропагандистки Лаврова (фото, відео)

12 листопада в Москві пройшла церемонія вручення однієї з найголовніших музичних нагород у РФ – "Золотий грамофон". Але отримували нагороди не тільки російські зірки, а й українські.

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Серед нагороджених вітчизняних артистів - LOBODA, Віра Брежнєва, Макс Барських, Ані Лорак, Таїсія Повалій та Софія Ротару. Останній нагороду вручила "права рука" Лаврова Марія Захарова.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше було оприлюднено список українських виконавців та гуртів, які гастролюють у РФ. До нього увійшли виконавці Alekseev, Віра Брежнєва, Надія Грановська, Іван Дорн, Елка, Loboda, Ані Лорак, Місяць, Макс Барських, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, дует "Потап і Настя", групи "ВІА "Гра", "Время и Стекло", "Гриби", Estradarada, "П'ятниця", SunSay, Quest Pistols.