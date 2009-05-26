Мін'юст: закон не передбачає відшкодування втрат грального бізнесу

Набрання чинності законом про заборону грального бізнесу не звільнить державу від відповідальності за нанесені власникам грального бізнесу збитки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК сьогодні на брифінгу для преси.

Він повідомив, що за зверненням Президента Віктора ЮЩЕНКА Мін’юст проаналізував ухвалений парламентом закон, який передбачає заборону грального бізнесу.

За словами М.ОНІЩУКА, аналіз показав, що цей законодавчий акт порушує права власників грального бізнесу.

Міністр зауважив, що закон не передбачає відшкодування збитків власникам від заборони грального бізнесу, у той час як вони будували свої приміщення тощо на законних підставах.

Він зауважив, що Мін’юст вказав на цю проблему Президенту, але останнє слово – підписувати закон чи ні – залишається за Президентом.

Висловлюючи позицію Мін’юсту, М.ОНІЩУК зауважив, що парламенту краще було б піти шляхом виваженого врегулювання відносин у цій сфері.

За словами міністра, забороною, якщо вона економічно не обґрунтована, можна лише нашкодити справі, оскільки гральний бізнес може піти у тінь. Тому, сказав М.ОНІЩУК, краще було б забезпечити право людей витрачати власні кошти, якщо вони цього хочуть, але з іншого боку, захистити такі вразливі питання як втягування молоді в азартні ігри, а також захист суспільної моралі.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, але й участь в азартних іграх.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що прийнятий Верховною Радою закон не вирішує проблем у цій сфері, і пообіцяв, що проведе із цього приводу додаткові консультації з фахівцями. Президент зазначив, що, за своїми внутрішніми переконаннями, готовий його підписати, хоча «закон принизливий і відсовує нас від вирішення суті питання».