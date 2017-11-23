"Якого біса, спочатку поборіть своє кумівство": Зеленський жорстко прокоментував можливу заборону "Сватів" (відео)

Український шоумен, актор, зірка "95 Кварталу" Володимир Зеленський записав відеозвернення з приводу можливої заборони серіалу "Свати" в Україні. Відео артист опублікував у Facebook.

"У ЗМІ обговорюється таке важливе для нашої країни питання – заборонити серіал "Свати". Без цього ж ніяк не зростає економіка", - каже Зеленський.

Артист розкритикував дії СБУ.

"Зв'язку між Добронравовим і тисячею людей, які працювали над цим проектом останні 15 років, ніякого немає. Цей серіал люблять мільйони. Якщо зараз завдання СБУ і всіх наших комітетів – забрати цей серіал від людей, ну так ви так і скажіть, а не вигадуйте різні приводи", - каже шоумен.

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"Якщо комусь не подобається слово "свати", вам ближче слово "куми", це я можу зрозуміти. Так ви спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими "Сватами". Ви боретеся з тим, що людей об'єднує, об'єднує мільйони телеглядачів, всі ці довгі роки", - заявив Зеленський.

Артист додав, що це український серіал, вигаданий ним та його колегами.

"І цей серіал знятий на наші гроші, нашими людьми. Якого біса ви щось там взагалі пропонуєте? Хто ви такі? Якщо ви Служба безпеки України, займіться безпекою України, щоб на вулиці можна було вільно пройти і дітям було не страшно. А від "Сватів" поки жодна людина не повісилася", - підсумував Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону в'їзду строком на три роки громадянину РФ актору Федору Добронравову.

Пізніше ЗМІ почали повідомляти, що в Україні готуються заборонити серіал "Свати".