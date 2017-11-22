СБУ заборонила в'їзд до України зірці серіалу "Свати" Добронравову

Служба безпеки України прийняла рішення про заборону в’їзду терміном на три роки громадянину РФ актору Федору Добронравову.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у Facebook.

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«Співробітники спецслужби задокументували, що росіянин неодноразово дозволяв собі антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Правоохоронці також зафіксували численні відвідування Добронравовим тимчасово анексованого півострова з порушенням порядку, встановленого Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"», - йдеться у повідомленні.

Водночас сказано, що СБУ й надалі проводитиме системну роботу із заборони в’їзду в Україну іноземцям, які підтримують російську агресію, заперечують державний суверенітет і територіальну цілісність України або здійснюють іншу діяльність, що суперечить національним інтересам нашої держави.

"Служба, у межах діючого законодавства, готова реагувати на кожне звернення громадян, посадовців чи організацій щодо таких фактів", - наголосили в СБУ.

Також у відомстві звернули увага української громадськості, що, згідно з компетенцію, порушення, пов’язані з незаконним перетином кордону України, розглядаються виключно Державною прикордонною службою, яка і приймає відповідні рішення.