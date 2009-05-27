Фінансові розвідки України і США підписали угоду

Сьогодні голова Державного комітету фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ і директор фінансової розвідки Сполучених Штатів Америки (Finsen) Джеймс ФРАЙС підписали Угоду про взаємодію і співпрацю між фінансовими розвідками України і США.

Як повідомила УНІАН прес-служба Держфінмоніторингу, угоду підписано в рамках проведення пленарного засідання Егмонтської групи і засідання керівників підрозділів фінансової розвідки (ПФР), яке проходить в місті Доха (Катар).

І.ЧЕРКАСЬКИЙ відзначив, що співпраця між фінансовими розвідками України і США після підписання сьогоднішньої угоди вийде на новий рівень, особливо в частині обміну інформацією і проведення спільних розслідувань щодо злочинів, пов`язаних з відмиванням «брудних» грошей.

Згідно з повідомленням, Держфінмоніторинг підписав 41 угоду про співпрацю з іноземними ПФР, включаючи 17 угод з ПФР країн-членів ЄС і 17 угод з ПФР країн-членів НАТО.