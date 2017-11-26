Наркоділок на Дніпропетровщині спробував дати слідчому 24 тисячі гривень хабара
23-річний слідчий поліції повідомив про спробу його підкупити до підрозділу внутрішньої безпеки.
На Дніпропетровщині чоловіка, підозрюваного у збуті наркотиків, затримали за спробу підкупу слідчого.
Про це повідомляє прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
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"Дружина підозрюваного у збуті наркотиків запропонувала поліцейському 24 тисячі гривень, щоб домовитись про уникнення її чоловіком відповідальності за протиправну діяльність", - йдеться у повідомленні.
Проте 23-річний слідчий поліції повідомив про спробу його підкупити до підрозділу внутрішньої безпеки.
Як зазначається, гроші підозрюваний у наркозбуті приніс поліцейському до службового кабінету і поклав йому на стіл, після чого і був затриманий.
Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом підкупу, вирішується питання щодо кваліфікації дій жінки.
За підкуп службової особи законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна або без такої.