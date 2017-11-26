Наркоділок на Дніпропетровщині спробував дати слідчому 24 тисячі гривень хабара

10:27, 26 листопада 2017
Суспільство
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23-річний слідчий поліції повідомив про спробу його підкупити до підрозділу внутрішньої безпеки.

Підозрюваний приніс гроші слідчому і був затриманий / фото npu.gov.ua

На Дніпропетровщині чоловіка, підозрюваного у збуті наркотиків, затримали за спробу підкупу слідчого.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

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"Дружина підозрюваного у збуті наркотиків запропонувала поліцейському 24 тисячі гривень, щоб домовитись про уникнення її чоловіком відповідальності за протиправну діяльність", - йдеться у повідомленні.

Проте 23-річний слідчий поліції повідомив про спробу його підкупити до підрозділу внутрішньої безпеки.

Як зазначається, гроші підозрюваний у наркозбуті приніс поліцейському до службового кабінету і поклав йому на стіл, після чого і був затриманий.

Підозрюваний поклав на стіл слідчого 24 тисячі гривень / фото npu.gov.ua

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом підкупу, вирішується питання щодо кваліфікації дій жінки.

За підкуп службової особи законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

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Теги: #намагався підкупити слідчого#хабар слідчому