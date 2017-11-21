У неї "вселився злий дух": у Дніпрі чоловік під наркотиками побив іконою свою бабусю (фото, відео)

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який, перебуваючи під впливом наркотиків, ледь не до смерті забив іконою свою бабусю, бо у неї "вселився злий дух".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

"Знаходячись під впливом наркотиків, чоловікові здалось, що в його бабусю вселився злий дух. Для того, щоб позбутись сатани, онук взяв ікону та сильно вдарив стареньку по голові", - зазначили в поліції.

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Згідно з повідомленням, подія сталася 19 листопада о першій годині ночі в квартирі по вул. Грушевського.

"Виїхавши на місце події, поліцейські виявили в квартирі чоловіка, який явно перебував у стані наркотичного сп’яніння. У кімнаті знаходився пристрій для вживання наркотиків та пакети із марихуаною. На підлозі лежала старенька бабуся у непритомному стані. Біля неї на підлозі була закривавлена ікона. Чоловік зізнався в тому, що він побив свою бабусю, бо йому здалось, що в неї вселився злий дух і він намагався його вбити", - розповів начальник Шевченківського відділення поліції полковник поліції Микола Ткаченко.

Наразі зловмисник затриманий. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За вчинення злочину чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.