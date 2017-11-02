СБУ затримала посадовця Київської митниці під час отримання хабара в метро

Співробітники Служби безпеки України затримали посадовця Київської митниці під час отримання ним хабара в метро. Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники встановили, що виконуючий обов’язки начальника одного із відділів Київської митниці систематично отримував хабарі з фізичних осіб за заниження вартості відправлень. При цьому зловмисник вимагав від громадян, які отримували посилки, десять відсотків від повної вартості.

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«Правоохоронці затримали посадовця на одній зі станцій столичного метрополітену під час отримання 9,5 тис. грн. За таку суму митник обіцяв занизити вартість посилки з-за кордону з комп’ютерною технікою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину.

Раныше стало відомо, що у Тернополі затримали двох податківців, які одержали 400 тисяч гривень хабара.