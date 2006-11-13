Київ програв Стамбулу звання культурної столиці Європи

Рада Європи затвердила Стамбул "культурною столицею Європи-2010", повідомляє РІА «Новости» з посиланням на турецькі ЗМІ.

Вибір журі Єврокомісії на Стамбул припав ще у квітні цього року, коли він обійшов у змаганні столицю України Київ, проте його належало затвердити Раді Європи.

На проведення концертів, виставок та інших культурних заходів, які проводитимуться в Стамбулі в 2010 році, Євросоюз виділить окремий грант.

Стамбул стане останньою "культурною столицею Європи" серед країн, що не входять до Європейського Союзу, якщо на той час Туреччина не буде прийнята до цієї організації. Раніше ЄС вирішив, що після 2010 року лише міста країн-членів Євросоюзу можуть претендувати на звання "культурної столиці" континенту.

Як повідомляв УНІАН, офіційну заявку на участь у конкурсі „Європейська культурна столиця - 2010” Київ передав Єврокомісії на початку грудня минулого року. Наприкінці лютого столиця України пройшла перший етап номінації на зазначений титул.

11 квітня незалежна експертна комісія у Брюсселі оприлюднила попередні висновки щодо присвоєння звання “Європейська культура столиця-2010”: на цьому етапі найкращим визнано проект Стамбула. Але, за поясненням начальника Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації Олександра БИСТРУШКІНА, висновки експертного журі щодо проекту є попередніми і не остаточними, а тому не можуть розцінюватися як програш Києва у змаганні зі Стамбулом.

За його інформацією, остаточне рішення щодо присвоєння звання “Європейська культурна столиця-2010” буде винесене у листопаді, і до цього часу Київ продовжуватиме участь у змаганні за це почесне звання.