У ДТП в Іспанії загинули двоє українців
20:11, 28 травня 2009Суспільство
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Ще п`ятеро травмовані
В автономній області Кастілья і Леон (Іспанія) внаслідок ДТП загинули двоє громадян України і п’ятьох травмовано. Постраждалих громадян України госпіталізовано до місцевої лікарні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства України в Королівстві Іспанія.
За інформацією Посольства, українська дипустанова вживає заходів з метою отримання детальної інформації про обставини трагедії.
Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Іспанії та Департаменті консульської служби.
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