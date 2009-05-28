У ДТП в Іспанії загинули двоє українців

В автономній області Кастілья і Леон (Іспанія) внаслідок ДТП загинули двоє громадян України і п’ятьох травмовано. Постраждалих громадян України госпіталізовано до місцевої лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства України в Королівстві Іспанія.

За інформацією Посольства, українська дипустанова вживає заходів з метою отримання детальної інформації про обставини трагедії.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Іспанії та Департаменті консульської служби.