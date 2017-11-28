Конфлікт на Донбасі став поштовхом для зростання злочинності в Україні – Аваков

Конфлікт в окремих частинах Донецької та Луганської областей став поштовхом для росту злочинності в Україні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час VIIІ Національного експертного форуму «Україна: у прагненні до рівноваги», повідомляє прес-служба МВС.

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За словами Авакова, внутрішньо переміщені особи є "дестабілізовані, і це передається на всю соціальну інфраструктуру".

"Наразі ми маємо низку невирішених питань і проблем. Перше – це переміщені особи, які залишили свої домівки на окупованій території. Офіційно таких осіб близько 1,5 млн. Ми переконані, що їх близько 2 млн. Звісно, що вони самі дестабілізовані, і це передається на всю соціальну інфраструктуру", – сказав Аваков.

Також міністр зазначив, що кожен, хто був в окопі, є людиною "з іншою психікою".

«На війні у нас вже було 500-600 тис. осіб. Кожна людина, яка була в окопі, – це людина вже з іншою психікою. В нас існує ця проблема. І вона також дуже гостро стоїть. Кожного дня в країні, в мирному житті вибухає три-чотири гранати. Ми маємо приділяти увагу і реабілітації бійців», – заявив Аваков.