Мінські угоди не працюють, Україні потрібен закон про колаборантів - Аваков

Мінські угоди не можуть бути імплементовані як реальний механізм для досягнення миру і розв'язання конфлікту на Донбасі. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час VIII Національного експертного форуму "Україна: у прагненні до рівноваги", який транслював телеканал "112 Україна".

"Чи можуть Мінські угоди бути імплементовані як реальний механізм для досягнення миру і розв'язання конфлікту? Моє глибоке переконання, що ні. І тим більше, в тій манері, в якій Російська Федерація намагається інтерпретувати ці угоди", - заявив він.

На переконання Авакова, мають бути підписані інші угоди. За його словами, першим кроком до "звільнення Донбасу" має бути встановлення контролю миротворчих і українських урядових сил на міжнародно визнаному кордоні України.

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Аваков також заявив про "час соціальних і суспільних компромісів".

"Волкер говорить про філософію обмеженою амністії. Я кажу про необхідність прийняття закону про колаборантів. Щось на кшталт того, який був прийнятий у післявоєнній Франції де Голлем. Потрібно приймати філософію амністії, яка підтримується всім суспільством на дуже простих принципах. Якщо на руках кров і життя українських солдат, я не думаю, що ми можемо собі дозволити механізми амністії; якщо люди співпрацювали з місцевими адміністраціями, вимушено або через слабкість, тут повинна бути воля до примирення", - заявив він.

"Як можна домогтися звільнення Донбасу? Миротворці спільно з українськими силами стають на кордоні України, міжнародно визнаному, з території України йдуть всі підрозділи іноземних держав, Російської Федерації, забираючи з собою всі ці свої напівбандитські організації, які вони змінюють, як рукавички ...", - зазначив Аваков.

Після цього, за словами міністра внутрішніх справ, звільнені території повинні повернутися під юрисдикцію України.

"Туди входять органи юстиції. Ніяких там «народних міліцій», як вони собі придумали, ніяких там своїх додаткових прокуратур і судів. Все виключно в законодавчому і юридичному полі України", - підкреслив він.

Як зазначив Аваков, українська влада має застосовувати тактику "малих кроків", яка покликана доводити місцевим жителям, що жити краще в Державі Україна.

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"І тоді у нас настає час тактики «малих кроків». І кожен крок має доводити нашим громадянам України, які живуть на Донбасі, що з Україною їм краще, ніж з окупаційним режимом. Якість життя, доступ комунальних, освітніх, пенсійних послуг, соціальних гарантій, доступ до біометричних українських паспортів, які дозволяють вільно подорожувати по Європі, доступ до громадянських прав, реконструкція доріг, мостів, систем комунікацій, освіти тощо", - заявив міністр.

Також Аваков впевнений, що деокуповані території Донбасу протягом до 10 років можуть пройти "шлях реабілітації".

"Це все дає нам можливість, щоб протягом 5-7, може 10 років, на жаль, пройти певний шлях до реабілітації. Крім того, цей шлях вимагає колосальної кількості фінансових ресурсів - може бути 20 млрд, може бути 30 млрд, я не знаю. Але це треба ясно усвідомлювати. і тут нам потрібна буде і міжнародна підтримка, і міжнародна допомога, і наша економіка, яка буде сильною і розвинутою, я сподіваюся , - підкреслив він.

Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер розповів, що скептично ставиться до перспектив врегулювання конфлікту на Сході України. На думку Волкера, дуже ймовірно, що активні воєнні дії триватимуть в Україні і через рік.