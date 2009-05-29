Розорився дім високої моди Christian Lacroix

Відомий французький дім високої моди Christian Lacroix оголосив про припинення виплат за поточними платежами і боргами і подав до комерційного суду Парижа заявку на надання юридичного захисту від кредиторів. Фактично це означає його фінансовий крах, передає ІТАР-ТАСС.

Наступного тижня комерційний суд повинен винести рішення або про задоволення позову, або про початок ліквідації цього дому.