Розорився дім високої моди Christian Lacroix
09:48, 29 травня 2009Суспільство
2002
Суд повинен винести рішення
Відомий французький дім високої моди Christian Lacroix оголосив про припинення виплат за поточними платежами і боргами і подав до комерційного суду Парижа заявку на надання юридичного захисту від кредиторів. Фактично це означає його фінансовий крах, передає ІТАР-ТАСС.
Наступного тижня комерційний суд повинен винести рішення або про задоволення позову, або про початок ліквідації цього дому.
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