Україна посідає 4 місце в Європі за рівнем прояву підліткової агресії. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Попереду - Росія, Албанія та Білорусь. У світовому рейтингу Україна на 7-мій сходинці за кількістю переслідувачів та на 9-тій - за кількістю жертв цькування серед 15-річних. Прямо або опосередковано до булінгу причетні 80% українських школярів. Щочетверта дитина зазнає знущань.