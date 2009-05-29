У Солом’янському районі столиці після реконструкції відкрили сквер

У Солом’янському районі столиці після реконструкції відкрито сквер поблизу комплексу «Місце мрії» (біля станції метро «Шулявська»).

Як передає кореспондент УНІАН, усі роботи забезпечили і профінансували «Київська фінансово-будівельна компанія» і компанія «Трієст», які, відповідно, є замовником та інвестором будівництва комплексу «Місце мрії».

«Проектною документацією об`єкта, розробленою до початку будівництва, передбачено збереження, розширення і реконструкцію існуючого «стихійного» скверу. Із 1,56 га території комплексу спочатку більше третини (0,56 га - 36%) припадало на зелені насадження. А потім спільними зусиллями із Солом’янською райдержадміністрацією ми розширили площу скверу до 0,86 га», - сказав на церемонії відкриття генеральний директор «Київської фінансово-будівельної компанії» Євген ДРЕМОВ.

Він зазначив, що в сквері обладнані дитячі майданчики, встановлено два фонтани. «Нам вдалося створити тихий куточок природи в центрі мегаполісу», - підкреслив Є.ДРЕМОВ.

За його словами, сквер, як і планувалося, був відритий до здачі в експлуатацію самого комплексу «Місце мрії», будівництво якого буде завершене вже через 4 місяці.

«Об`єкт уже зараз готовий більш ніж на 90% (зовнішні і внутрішні інженерні мережі – на 100 %), і у вересні цього року будуть завершені всі будівельні роботи. Розрахунки з містом за обов`язковими платежами і відрахуваннями проведені повністю. Зараз немає ніяких обставин, які б ставили під загрозу зриву плани щодо термінів завершення будівництва», - підкреслив Є.ДРЕМОВ.

«Місце мрії» - торгово-діловий і житлово-офісний комплекс у Солом’янському районі Києва. Замовник будівництва - ТОВ «Київська фінансово-будівельна компанія», інвестор - компанія «Трієст». Загальна площа комплексу, що включає три 25-поверхові будинки, становить 92,8 тис. кв. м, зокрема 44 тис. кв. м житлової нерухомості і 12 тис. кв. м торгово-офісної нерухомості, понад 300 машиномісць на дворівневому паркуванні.