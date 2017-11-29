Кожен четвертий українець вважає отриману ним освіту марною – опитування

Кожен четвертий мешканець найбільших міст України (24,4%) вважає отриману ним освіту марною.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією «Active Group» у рамках проекту «Міський омнібус».

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В результаті опитування щодо того, чи вважають українці отриману освіту корисною, з’ясувалось, що 68,2% респондентів певні, що їх освіта була корисною, а інші 24,4% – що ні.

Причому “точно корисною” її назвали 44,6%, а “скоріше корисною” – 23,6%. Водночас, “швидше не корисною” свою освіту вважають 14,6%, а 9,8% обрали варіант “точно не вважають корисною”. Не змогли відповісти на це запитання 7,3% опитаних.

"Закономірним є те, що варіант відповіді “точно корисною” частіше обирали ті респонденти, які працюють за отриманою спеціальністю чи в суміжній сфері.

“Швидше корисною” власну освіту називали ті, хто працює в суміжній сфері. А ті українці, які не працюють за отриманою спеціальністю, найбільше заявляли про те, що не вважають корисною власну освіту", - йдеться у результатах дослідження.

Опитування проводили у Києві, Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі. В кожному місті опитано не менше 1500 респондентів. Теоретична похибка не перевищує 2,5%.