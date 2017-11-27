Третина українців хочуть здобувати освіту для себе чи своїх дітей у країнах Заходу - опитування

Більше третини українців хочуть здобувати освіту для себе чи своїх дітей у навчальних закладах за кордоном, у Європі.

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Про такі результати опитування, проведеного у рамках проекту «Міський омнібус», повідомляє компанія «Active Group».

Так, згідно з висновками соціологічного дослідження, обираючи місця для власної освіти, або освіти власних дітей чи/онуків, респонденти найчастіше (37,1%) обирали власне місто. Але 33,9% опитаних обрали варіант «в країнах західного світу». В інших містах України хочуть навчатись 12,1% мешканців великих міст, де проводилось опитування.

Про те, що не хочуть отримувати вищу освіту для себе або своїх дітей заявили 2,9% учасників опитування.

Соціологічне дослідження проводилось у Києві, Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі. В кожному місті опитано щонайменше 1500 респондентів. Теоретична похибка не перевищує 2,5%.