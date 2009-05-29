Погода на завтра: у Карпатах - сніг

30 травня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У західних областях, на Житомирщині та Вінниччині буде хмарно з проясненнями, пройдуть дощі, окремі грози, в карпатському регіоні місцями сильні дощі (вночі на високогір`ї з мокрим снігом). Вітер північно-західний, 7-12 м/с, при грозах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі 1-6° тепла ( на високогір`ї заморозки 0-2°), вдень 6-11°.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на решті території - мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вночі на Житомирщині, Вінниччині та Одещині, а вдень на Правобережжі - місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

На Київщині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 9-14°, вдень 20-25°. По Києву температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

29 травня температура води в Чорному морі 15-19°, в Азовському - 19-20°, в Дніпрі біля Києва 17°.