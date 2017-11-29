У Держкіно заявили про наміри заборонити серіал "Свати" в Україні

Заступник голови Держкіно Сергій Неретін повідомив, що прокатне посвідчення серіалу "Свати" в Україні буде анульоване після потрапляння актора Добронравова до "чорного списку" Мінкульту.

"На практиці це означає, що серіал не зможуть показувати на українських телеканалах та у кінотеатрах", - уточнив він у коментарі "Еспресо".

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28 листопада Міністерство культури України внесло до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави, російського актора Федора Добронравова, зірку серіалу "Свати".

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України прийняла рішення про заборону в’їзду терміном на три роки Добронравову.

Згодом український шоумен, актор, зірка "95 Кварталу" Володимир Зеленський записав відеозвернення щодо можливої заборони серіалу "Свати" в Україні.