Зірка серіалу "Свати" потрапив до "чорного списку" Мінкульту

Міністерство культури України внесло до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави, російського актора Федіра Добронравова, зірку серіалу "Свати".

Як повідомляється на сайті міністерства, Добронравова внесли до цього переліку 28 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України прийняла рішення про заборону в’їзду терміном на три роки Добронравову.

"Співробітники спецслужби задокументували, що росіянин неодноразово дозволяв собі антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Правоохоронці також зафіксували численні відвідування Добронравовим тимчасово анексованого півострова з порушенням порядку, встановленого Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", - йдеться у повідомленні.

Згодом український шоумен, актор, зірка "95 Кварталу" Володимир Зеленський записав відеозвернення щодо можливої заборони серіалу "Свати" в Україні.