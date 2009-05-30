Зі скелі на мисі Фіолент зірвалися двоє туристів

У Севастополі зі скелі зірвалися двоє туристів, один з яких загинув.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 29 травня у Гагаринському районі Севастополя, на мисі Фіолент, під час спуску до моря з 15-метрового схилу зірвалися двоє чоловіків, один з яких під час падіння отримав смертельні травми.

На місце події оперативно прибули 7 працівників дислокованої у місті пошуково-рятувальної групи МНС, які з використанням альпіністського спорядження підняли постраждалого та загиблого нагору.

Тіло було передане працівникам міліції, а травмованому рятувальники МНС надали невідкладну медичну допомогу.