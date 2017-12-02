На Житомирщині через складні погодні умови та ожеледицю правоохоронці закликали водіїв та пішоходів бути максимально обережними.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, за інформацією Укргідрометцентру, 2-3 грудня на Житомирщині - снігопад, температура повітря від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

"Шановні водії, зважаючи на погодні умови, утримайтесь, по можливості, від поїздок на власному авто. Складні погодні умови вимагають максимальної концентрації уваги та професійних дій, не ризикуйте власною безпекою та оточуючих вас людей",- сказано у повідомленні.

Також через ожеледицю водіїв закликали обирати швидкість руху та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки та враховувати час доби, стан проїзної частини та дорожнього покриття.

"Слизька дорога є тим чинником, що збільшує гальмівний шлях транспортного засобу у кілька разів. Тому, якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово. Не забувайте при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію",- зазначають у правоохоронному відомстві.